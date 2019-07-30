Катастрофические масштабы трудовой миграции: минус 100 тыс. ежемесячно

Министерство финансов сообщило, что 3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом.

Это 18% всего экономически активного населения страны, говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

В то же время отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. В частности, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%. Одновременно с этим количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трех человек. В Минфине отметили, что это самый низкий показатель за последние годы.

Кроме того, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине.

Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки из Украины выезжают до 100 тыс. украинцев.

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