Катастрофические масштабы трудовой миграции: минус 100 тыс. ежемесячно

Катастрофические масштабы трудовой миграции: минус 100 тыс. ежемесячно41 Читать материал на украинском
Министерство финансов сообщило, что 3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом.
Это 18% всего экономически активного населения страны, говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.
В то же время отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. В частности, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%. Одновременно с этим количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до трех человек. В Минфине отметили, что это самый низкий показатель за последние годы.
Кроме того, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине.
Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки из Украины выезжают до 100 тыс. украинцев.
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