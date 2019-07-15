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Нью-Йорк погрузился во тьму: столица мира осталась без электричества

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В США в центре Нью-Йорка в ночь на 14 июля из-за аварии на подстанции произошло масштабное отключение электроэнергии, без света остались более 70 тыс. человек.

Больше всего проблемы затронули Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Из-за блэкаута была нарушена работа нью-йоркского метро, на улицах не работали светофоры, что привело к пробкам. Множество людей застряли в лифтах.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter отчитался о ликвидации последствий ЧП. Он поблагодарил сотрудников полиции и экстренных служб за слаженную работу.

Как отмечают СМИ, проблемы с электроснабжением произошли в годовщину крупной аварии в Нью-Йорке в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля оказался обесточен почти весь Нью-Йорк.

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