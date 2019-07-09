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Газовая "гибридная война": названа опасность для Украины

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В случае провала переговоров между Украиной и Россией относительно продолжения транзита газа после 2019 года, Кремль может устроить газовую "гибридную войну".

Об этом рассказал глава правления альянса "Новая энергия Украины", эксперт по вопросам энергетики и космоса Валерий Боровик. По его словам, пока Украина думает, как пережить зиму, Россия "готовится к нулевому транзиту".

"Если будет нулевой транзит, они покажут гибридную войну в газовом аспекте. Это значит, что у нас будет недобор по тому транзиту, который мы получаем по реверсу, но это виртуальный реверс. Фактически мы меньше будем получать в зимний период", – заявил эксперт.

"Поэтому надо как можно больше закачать газа, 20 млрд кубометров надо иметь, чтобы мы в любой момент могли поднять этот газ и отопить не только свои жилища, а и бесперебойно поставлять природный газ в Европу", – добавил он.

Мнение эксперта о транзите газа – смотрите в выпуске Бурчук Live.

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