Анатолий Соловьяненко-младший: отцу присылали тонны писем и открыток

Когда знаменитый оперный певец Анатолий Соловьяненко впервые стал известен на Западе, поклонники прислали ему тонны писем, однако первым западным гастролям артиста не суждено было состояться.

Об этом рассказал сын певца, главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко-младший.

"Еще в начале 60-х годов, во время стажировки в миланском театре Ла-Скала, Анатолий Борисович принял участие в конкурсе "Неаполь против всех". Тогда еще не было конкурса "Сан-Ремо", не было "Евровидения", это был крупнейший эстрадный телеконкурс", – рассказал Соловьяненко-младший.

"Оценивание происходило, люди присылали письма и открытки. Был срок 3 или 4 месяца, когда эти листовки принимались. В поддержку Анатолия Соловьяненко, который тогда никому не был известен, пришло немного больше 2 тонн писем и открыток. Он занял второе место, нашу песню тогда исполнял. Ему было предложено как приз миллионное турне по всему миру, но Госконцерт запретил ему выезд", – отметил он.

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