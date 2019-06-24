У Вятровича придумали, как поступить с памятником Ватутину в Киеве

У Вятровича придумали, как поступить с памятником Ватутину в Киеве212Читать материал на украинском
Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил, что памятник советскому генералу Николаю Ватутину в центре Киева подлежит декоммунизации.
По его словам, памятник над могилой генерала должен быть снесен. Также Рябенко отметил, что сегодня в России проживают родственники Ватутина, которым можно передать его останки для перезахоронения.
"Пророссийские элементы могут говорить и аргументировать как угодно, но они не имеют никаких прав на этот памятник, не имеют никаких механизмов, чтобы с точки зрения закона мешать переносу места захоронения", – подчеркнул юрист.
При этом представитель УИНП не видит необходимости в том, чтобы после сноса Ватутина ставить на его месте в Мариинском парке новый памятник.
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