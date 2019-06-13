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Полиция изобрела новый способ выманивания призывников

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В Киеве снова начались облавы на призывников. Полицейские останавливают парней на улице под любым предлогом: ребят сажают в авто и отвозят сначала в военкомат, а затем на распределительный пункт в Дарницком районе

По словам адвоката Александра Щербины, сейчас в Дарницком пункте находится около ста человек, которые содержатся в нечеловеческих условиях.

"Сейчас полиция еще применяет такой способ. Они шлют повестки людям и приглашают их прийти в отделение якобы для дачи объяснений по какому-то делу. Но в повестке даже не указано, кем по делу проходит молодой человек - свидетелем, потерпевшим, подозреваемым. То есть просто их заманивают, чтобы передать в военкомат", - утверждает Щербина.

Юрист обращает внимание, если с вами случилось подобное, к вам на улице подошли полицейские, представители военкомата, то требуйте составления протокола прямо на месте. Не соглашайтесь ехать в участок. Также требуйте адвоката, вам обязаны предоставить бесплатного защитника тут же на месте.

Если вас все же привезли на пункт сбора или в военкомат, связывайтесь с родными, просите помощи. Вызывайте полицию по "102", фиксируйте вас незаконно удерживают и не позволяют воспользоваться адвокатом.

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