У Вакарчука уменьшился ''Голос'': из партийных списков исключили двоих

Из партии "Голос" исключили двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Об этом сообщила пресс-служба партии. Так, исключен был кандидат в Волынской области Тарас Шкитер. Причиной стали доказательства журналистов, что он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

Вслед за ним исключили Евгения Кугука. Его имя обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности, принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", – заявила антикоррупционная активистка Александра Устинова, которая входит в пятерку избирательного списка "Голоса".

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