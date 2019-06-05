Кернес поблагодарил российское ТВ за освещение ситуации в Украине

Скандальный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес разразился оскорблениями в адрес украинских националистов, которые снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Свой спич он озвучил во время прямого включения в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Более того, он поблагодарил рупоров путинского режима за распространение фейков об Украине.

"Я хочу сказать спасибо вам, что вы интересуетесь и показываете, что происходит у нас в Украине и конкретно в городе Харьков. Я могу сказать – то, что произошло вчера, это просто ни в какие рамки, ни в какие ворота! Это не просто отбросы общества, как я вчера сказал, это акт такого вандализма, который мы не ожидали!" – возмутился Кернес.

Он выразил уверенность в том, что активистов, которые снесли памятник Жукову, не привлекут ни к какой ответственности, однако пообещал россиянам, что восстановит памятник и даже вернет имя Жукова одному из харьковских проспектов. По словам Кернеса, на это якобы есть запрос общества.

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