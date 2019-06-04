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Активисты всерьез собрались отправить министра МВД Авакова в отставку

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Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве состоялась акция протеста. Здесь собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Как передает УП, вечером в понедельник, 3 июня, под стенами МВД на улице Богомольца, 10, собрались порядка 100 активистов и более десятка журналистов.

Вскоре активисты начали жечь файеры и, помимо наказания для виновных полицейских, требовать отставки главы МВД Арсена Авакова.

Спустя несколько часов участники акции разошлись, однако призвали следить за анонсами в сети.

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