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27 мая Поребрик News: Подозрительность Путина в покушениях на его жизнь достигла сталинских масштабов

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Президент России Владимир Путин отказался выпить шампанского во время торжественного мероприятия, из-за чего был высмеян пользователями сети.

Курьез произошел в Кремле во время церемонии вручения государственных наград гражданам РФ и друзьям России из-за рубежа.

Мероприятие традиционно закончилось фуршетом с шампанским и угощениями. Гости "чокались" с Путиным, однако он так и не решился пригубить алкоголя.

В сети предположили, что Путин побоялся пить из бокала, потому что опасается за свою жизнь.

"Плешня боится, что его отравят. Проекция: он же травит полонием и новичком", "Таблетки пьет", "Боится подставы?" "С мельдонием был стакан", - смеются комментаторы.

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