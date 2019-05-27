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''Смущенно злой'' Кличко пообещал отомстить вандалам

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Мэр Киева Виталий Кличко выразил возмущение действиями вандалов, которые повредили стекло на новом мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В Facebook Кличко подтвердил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола, подчеркнув, что, учитывая его толщину и характеристики, "просто так этого случиться не могло".

"Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - рассказал мэр столицы.

"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - добавил Кличко.

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