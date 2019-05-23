ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

В ''ДНР'' отчитались о задержании участника ликвидации ''Гиви'': как обычно ''замешано'' СБУ

184Читать материал на украинском

В "ДНР" показали якобы причастного к ликвидации одного из главарей террористической группировки Михаила Толстых "Гиви".

Дмитрий Батрак на видео, распространенном "МГБ ДНР" рассказывает, как его якобы задержали для проверки на одном из КПП, а после агент СБУ предложил ему сотрудничество в обмен на передачу информации с оккупированных территорий Донбасса.

Батрак рассказывает, что якобы передавал украинским спецслужбам снимки конкретных зданий с оккупированных территорий, а также купил и передал SIM-карты мобильного оператора "Феникс", которые в дальнейшем использовались при организации покушения на "Гиви".

"Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики" по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан житель "ДНР", Батрак Дмитрий Владимирович, 1979 года рождения. В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Батрак осуществлял фото-, видеосъемку административных зданий Донецка, сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники "Народной Милиции ДНР", в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ", - говорится в описании к видео.

Сообщается, что Батрак получил 12 лет тюрьмы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lubimov Oleg
Lubimov Oleg
Батрак осуществлял фото-, видеосъемку административных зданий Донецка. в украине нет фото административных зданий Донецка!!!!батрак помог
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Все новости