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Конституционный суд рассматривает, стоит ли вернуть Ленина на украинские улицы

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Народный депутат Украины Андрей Ильенко рассказал о митинге, который состоялся сегодня, 21 мая, в Киеве под зданием Конституционного суда.

В протестной акции против отмены закона о декоммунизации, участвуют около полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину".

На митинге выступил народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, который заявил, что декоммунизация не дает превратить Украину в Малороссию. "Декоммунизация – одно из достижений, которое нам удалось осуществить за последние пять лет. Если сейчас кто-то думает, что он может кулуарными методами путем подачи депутатов-регионалов поставить под сомнение эти достижения и плевать в душу каждому украинском, то они должны понимать, что реакция будет серьезная и неприятная ", – отметил политик.

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