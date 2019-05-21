Конституционный суд рассматривает, стоит ли вернуть Ленина на украинские улицы

Народный депутат Украины Андрей Ильенко рассказал о митинге, который состоялся сегодня, 21 мая, в Киеве под зданием Конституционного суда.

В протестной акции против отмены закона о декоммунизации, участвуют около полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину".

На митинге выступил народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, который заявил, что декоммунизация не дает превратить Украину в Малороссию. "Декоммунизация – одно из достижений, которое нам удалось осуществить за последние пять лет. Если сейчас кто-то думает, что он может кулуарными методами путем подачи депутатов-регионалов поставить под сомнение эти достижения и плевать в душу каждому украинском, то они должны понимать, что реакция будет серьезная и неприятная ", – отметил политик.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!