Что это было: Израиль и ХАМАС внезапно пошли на мировую

В понедельник, 20 мая, Израиль и палестинское исламистское движения ХАМАС подписали перемирие, которое продлится полгода.

Об этом сообщает The Times of Israel. Посредниками в сделке выступили Египет и ООН.

По условиям соглашения, боевики со своей стороны пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль должен расширить рыболовную зону в районе сектора Газа для палестинских рыбаков, а также позволить ввозить медикаменты в анклав.

Кроме того, Израиль позволит программам Организации Объединенных Наций получать оплату за работу и начать переговоры по вопросам, касающимся электричества, переправ и здравоохранения.

Отмечается, что если стороны выполнят все условия, начнется обсуждение более проблемного этапа – возвращения тел погибших военнослужащих и освобождение находящихся в плену у ХАМАСа граждан Израиля.

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