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18 апреля Поребрик News: Россия нацелилась на три города в Украине

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", намекнул, что в России должны отойти минимум три украинских города - Славянск, Харьков и Одесса.

Что касается временно оккупированных территорий Донбасса, то их боевик уже "засчитал" к территории Российской Федерации, пишет "Комсомольская правда".

"В том виде, в котором Донбасс контролирует армия "Л/ДНР", Донбасс де-факто уже Россия. Меня волнует, что будет со Славянском, Харьковом, Одессой", - цитируют его слова.

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