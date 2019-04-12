Украинская этно-метал группа выпускает альбом на мировом лейбле

Гости, Виктор Жалнин (вокал, цимбалы) и Анатолий Жалнин (гитара), участники группы "Мотанка" рассказали детали подписания контакта с австрийским лейблом Napalm Records. По словам исполнителей, после конкурса музыкального фестиваля Wacken Open Air Metal Battle в Германии, на котором "Мотанка" заняла второе место, к группе обратилось букинг-агентство, предлагающее организовывать для концерты за рубежом.

Но для этого, по словам музыкантов, группа должна была быть обязательно подписан на лейбл. Оказалось, что в Букера является знаком с Napalm Records, который, через пять минут после отправки ему аудиозаписи, в ответ прислал подписанный контракт.

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