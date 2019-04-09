Кого и за что задирал народный депутат Барна

Народный депутат Олег Барна попал в очередной скандал. Член фракции "Блока Петра Порошенко" набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала Zik. Барная на эфир приглашен не был. Он приехал специально, поскольку его разозлили заявления представителя "Зе! Команды". Депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс порвав рубашку.

Народный депутат известная персона в нынешнем составе Совета. 14 января 2015 с трибуны Верховной Рады заявил, что Путин - х ** ло! "В зале было слышно" ла-ла-ла-ла ". 1 сентября 2015 произошла драка господина Барни с депутатом фракции РПЛ Юрием Чижмарем в помещении телеканала "NewsOne", а 11 декабря 2015 во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Украины Арсения Яценюка Олег Барна, подойдя к нему с букетом цветов, предложил покинуть трибуну. После отказа - пытался вынести премьера от трибуны.

Но не только действия депутата становились новостью хроникой. Так, в октябре 2017 Нардеп Барную избили под Верховной Радой. По словам народного депутата от Блока Петра Порошенко Олега Барни, на него напали 12 человек.

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