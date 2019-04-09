Мама Владимира Зеленского встала на защиту сына

Мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Римма, пожаловалась журналистам на то, что на ее сына безосновательно льют грязь.

Она считает, что это якобы выгодно его оппоненту, нынешнему главе государства Петру Порошенко. Свое мнение женщина озвучила в интервью "Громадському".

"Я сейчас заболела и с этими выборами чувствую себя так плохо. И уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он — порядочный честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом — деньги. Это же он не крал! Скажите, сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют! Я считаю, это Порошенко выгодно. Так он же просто его уничтожает! Какая-то же должна быть культура у человека все-таки!" — возмутилась мама Зеленского.

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