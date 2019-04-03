РПЦ выдвинула требования к Зеленскому

Представителям РПЦ в Украине необходимо договариваться с возможным победителем выборов президента Украины шоуменом Владимиром Зеленским.

Об этом в своем телеграмм-канале "Православная политика" заявил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, отметив, что нужно требовать "письменных гарантий".

"Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков "европейского выбора" в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука или Василия Анисимова (председатель пресс службы УПЦ МП - Ред.). Последний может стать и профильным замом по религии", – полагает российский священнослужитель.

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