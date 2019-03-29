Пореченков и Охлобыстин указали на связи Зеленского

Скандальные российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые неоднократно неуважительно высказывались об Украине и поддерживали аннексию Крыма, записали несколько видеосюжетов в поддержку кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В одном из роликов они говорят, что надо позвонить некоему Захару, который, по их словам, "поддерживает контакт" с Зеленским. Из публично известных друзей российских актеров, есть только один "Захар" - террорист "ДНР" Захар Прилепин.

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