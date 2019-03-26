Какие песни из репертуара Виктора Павлика разобрали украинские политики

Виктор Павлик рассказал, что команда одного из кандидатов в президенты Украины обращались к нему по поводу возможности использования песни "Ні обіцянок, ні пробачень". По его словам, он сообщил представителям политика, не является автором песни и порекомендовал обратиться к Тернопольчанин Сергея Лазо, который написал это произведение.

Он признался, что и другие его песни, автором которых является Сергей Лазо, и которые есть в его репертуаре, разобрали другие украинские политики.

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