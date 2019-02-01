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За кого принимает Петросян свою любовницу и что она ему желает каждое утро

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Советский и российский юморист Евгений Петросян впервые показался на публике с молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко. Пользователи в сети не разделили энтузиазма, с которым встретили неординарную пару журналисты. Некоторые также заявили, что Степаненко в свои годы лучше выглядит, чем Брухунова. А мы думаем, что все намного сложнее. Версию происходящего дома у "молодой пары" попытались смоделировать наши ведущие.

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