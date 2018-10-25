Холодно: стало известно, когда Вакарчук объявите о судьбе в президентских выборах

Музыкант решил баллотироваться на президентских выборах, но дату объявления этого держат в секрете. В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы.

"Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - предрекает знакомый с Вакарчуком политик.