"Брати Гадюкіни" рассказали о своем новом альбоме "І сміх, і гріх"
Легендарная украинская группа "Браты Гадюкины" стали гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Они рассказали о своем новом альбоме "І сміх, і гріх". 3 декабря группа презентовала этот альбом в столичном клубе Caribbean.
Музыканты рассказали, что несмотря на солидный профессиональный стаж - группа уже более 30 лет на сцене - перед этим концертом волновались, как никогда.
Они прокомментировали одну из самых громких и скандальных песен нового альбома "Крав".
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