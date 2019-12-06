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6 декабря • обновлено в 18:27
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"Брати Гадюкіни" рассказали о своем новом альбоме "І сміх, і гріх"

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Легендарная украинская группа "Браты Гадюкины" стали гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Они рассказали о своем новом альбоме "І сміх, і гріх". 3 декабря группа презентовала этот альбом в столичном клубе Caribbean.

Музыканты рассказали, что несмотря на солидный профессиональный стаж - группа уже более 30 лет на сцене - перед этим концертом волновались, как никогда.

Они прокомментировали одну из самых громких и скандальных песен нового альбома "Крав".

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