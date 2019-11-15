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15 ноября • обновлено в 19:08
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Борислав Береза сыграет роль в спектакле "Толик-молочник"

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Кинопродюсер Ирина Вратарева, актер и телеведущий Алексей Суханов, политик и актер Борислав Береза в прямом эфире на ObozTV рассказали о своем спектакле "Толик-молочник"

Премьера спектакля "Толик- молочник" по пьесе Максима Курочкина по мотивам произведений Шолом Алейхема состоится 8 декабря в МЦКИ "Октябрьский"

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Борислав Береза Алексей Суханов
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