Борислав Береза сыграет роль в спектакле "Толик-молочник"
Кинопродюсер Ирина Вратарева, актер и телеведущий Алексей Суханов, политик и актер Борислав Береза в прямом эфире на ObozTV рассказали о своем спектакле "Толик-молочник"
Премьера спектакля "Толик- молочник" по пьесе Максима Курочкина по мотивам произведений Шолом Алейхема состоится 8 декабря в МЦКИ "Октябрьский"
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