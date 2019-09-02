Без участия США нам не удастся быстро вернуть Донбасс и Крым: дипломат

Дипломат Вадим Трюхан прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом.

На этой встрече Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина решительно настроена на реформы и трансформации. Он поблагодарил США за поддержку и помощь в восстановлении территориальной целостности Украины. Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что США готовы и в дальнейшем всесторонне поддерживать Украину и считают, что Донбасс и Крым является неотъемлемой частью суверенного украинского государства.

Вадим Трюхан заявил, что перенос встречи Зеленского и Трампа в Польшу не имеет никакого отношения к понижению Украины в международном рейтинге. Дипломат добавил, что ему понравилось заявление Пенса о том, что еще никогда отношения с Украиной не были более честными, чем при лидерстве Трампа. Он считает, что переговоры прошли позитивно.

Дипломат выразил надежду, что украинской делегации все же удастся договориться о полноценной встрече Зеленского с Трампом в Вашингтоне. Он напомнил, что Порошенко так и не удалось этого добиться за все время президентства. Трюхан подчеркнул, что для Украины важно, чтобы президенты Украины с США поговорили до встречи в "нормандском формате".

Трюхан заявил, что без участия США не удастся в кророткий срок вернуть Донбасс в состав Украины. А по Крыму россияне вообще не будут говорить, если не включится Америка, добавил дипломат. Он привел пример войны на Балканах и напомнил, что пока американцы не включились в переговорный процесс, то европейцы не могли справиться с этим вопросом самостоятельно.

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