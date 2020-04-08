Без активного спорта: стоит нарушать закон?

Чехия. С сегодняшнего дня, люди имеют право заниматься спортом без масок, ослабление жестких противоэпидемических мероприятий правительство приняло во время вечерних слушаний 6 апреля

Это пример страны, где по состоянию на 7 апреля почти 5000 инфицированных, но на карантине меньше 130 человек

Италия – один из лидеров по смертности от COVID_19. Жители Милана уже месяц на жестком карантине. Власти города только до определенного момента с пониманием относилась к спорту

400 Евро, это 12 000 гривен - минимальный штраф в Италии меньше, чем в Украине. Но чтобы обойтись без наказаний и штрафов вообще, юристы советуют не вступать в споры с полицией, если все же вы вышли на пробежку, а согласиться на составление протокола

А дальше, если вы, понимая причины карантина, последствия нарушения режима самоизоляции выбрали максимально безопасный для себя и окружающих режим занятий спортом, вы сможете отстоять свои действия в суде.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!