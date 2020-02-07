Баталии вокруг рынка земли: депутат рассказал, когда примут законопроект

Народный депутат Украины Дмитрий Костюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он прокомментировал дебаты, которые идут в Верховной Раде вокруг открытия рынка земли в Украине.

"Первый момент - диалог шел 5 месяцев. У нас были и комитетные слушания и парламентские. Мы выезжали по всей стране, и там проводили обсуждения с фермерами. Были разговоры и на повышенных тонах, но мы снизили общественный резонанс и приняли поправки к законопроекту. А второй момент был по иностранцам. Все боятся иностранцев и иностранного капитала. Эти вопросы мы сняли", - заявил Костюк.

Депутат от "Слуги народа" отметил, что им очень сложно конкурировать с другими политсилами, поскольку, по его мнению, они не имеют мощной медийной поддержки.

"Если идти по процедуре, то нужно где-то 20 пленарных дней, чтобы принять этот законопроект, а если будет политическая воля, то это произойдет быстрее. Прогнозы трудно сейчас давать", - добавил Костюк.

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