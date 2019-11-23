Skyrunner – это новое поколение универсальных спортивно-экстремальных машин для настоящих авантюристов. Это радикальное, агрессивное транспортное средство, которое можно назвать мото-парапланом с аэродинамическим крылом.

Летающие легкие автомобили (багги) от американской компании SkyRunner обладают запасом хода 220 км в воздухе и 386 км на пересеченной местности. Для управления новым транспортным средством понадобится лицензия пилота-спортсмена.

Летающий автомобиль скриншот из видео

Летающий автомобиль скриншот из видео

Вездеходный багги оснащается бензиновым двигателем объемом 1л. Двигатель имеет 4 клапана, реализована система прямого впрыска. Также этот монстр оснащен четырехступенчатой кпп.

В движение данное транспортное средство приводит аэродинамический трехлопостной пропеллер из прочного углеродного волокна. Масса транспортного средства 420кг, а максимальная скорость 180 км/ч. Для того, чтобы взлететь, автомобиль нужно разогнать до 60 км/ч.

Летающий автомобиль скриншот из видео

Летающий автомобиль скриншот из видео

В компании отмечают, что летающий автомобиль предназначен для фермеров, полицейских, пограничников и военных. Один час эксплуатации транспортного средства в SkyRunner оценивают в $50, а стоимость аппарата составляет $139 000.

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