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АСЄ - вже на волі, а в Ірпені - не поділили небіжчика | Альо, гараж! REBOOT #289

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Олександр Єфремов, екс-нардеп, екс-голова Фракції Партії Регіонів у Верховній Раді часів Віктора Януковича.

Єфремов, якого три роки тому затримали за звинуваченням у державній зраді, "однією ногою - вже на волі". Через чотири роки після гучних звинувачень від ГПУ, Київський Апеляційний Суд, приймає рішення щодо звільнення його з під варти. За логікою часу, .ще трохи і над країною мають пролунати публічні вибачення Юрія Віталійовича перед Олександром Сергійовичем...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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