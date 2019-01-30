Арест акций российских банков – Трамп говорил с Путиным без свидетелей – Серийное производство ядерных боеголовок в США – новости на ObozTV

Верховный суд Украины разрешил арестовывать акции российских банков. Решение фемида приняла пока частично, окончательно приговор вынесут 1 февраля.

Президенты США и страны-агрессора имели 15-ти минутную встречу во время саммита G20 в Аргентине. На тот момент рядом не было переводчика со стороны Белого дома, а потому содержание разговора Трампа и Путина никто не записывал.

В США запустили серийное производство ядерных боеголовок малой мощности. Они предназначены для оснащения баллистических ракет подводных лодок.

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