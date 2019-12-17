Антин Мухарский в прямом эфире ObozTV прокомментировал взлом дверей в его квартире

Певец, писатель, ведущий и шоумен Антин Мухарский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новости о взломе его квартиры, в которой жили квартиранты, и информацию относительно обвинений их в наркоторговле.

"Я не знаю, связана ли эта ситуация с моим творчеством, но то, что мое творчество вызывает у представителей нынешней власти неприятие - это абсолютно точно", - заявил Мухарский.

Он выразил сожаление по поводу того, что атака на его имидж состоялась одновременно с задержанием подозреваемых по делу Шеремета.

"То, что делал в течение последних двадцати лет Квартал-95 - это полное пренебрежение к действующей власти. И вот дожили до того, что сейчас в Украине присутствует абсолютное презрение ко всем ветвям государственной власти. Количество людей не обремененных образованием распространяется по миру, на всех не хватает любви, тепла и настоящих сумочек Louis Vuitton. Люди хотят фейков, они покупают фейки и верят Фейкам. Мы вообще живем в мире теледерьма. Однако засвидетельствую, что небольшие телеканалы, которые сконцентрированы на украиноцентричном контенте, вызывают высокое доверие среди моей аудитории ", - отметил Мухарский.

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