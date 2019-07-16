Анна Коваленко – ''меткий стрелок'': в партии ''Слуга народа'' кипит бурная внутрипартийная жизнь

Анна Коваленко – ''меткий стрелок'': в партии ''Слуга народа'' кипит бурная внутрипартийная жизнь246 Читать материал на украинском
В понедельник, 16 июля, в эфире общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на ТВ-канале "UA: Общественное" Анна Коваленко, которая идет под номер 35 в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, едва сдерживается, чтобы скрыть желание прострелить ногу своим однопартийцам.
Смотрите программу "О, Крапивина!" ежедневно, с понидельника по пятницу, в 9:00 прямом эфире.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы