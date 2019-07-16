Анна Коваленко – ''меткий стрелок'': в партии ''Слуга народа'' кипит бурная внутрипартийная жизнь

В понедельник, 16 июля, в эфире общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на ТВ-канале "UA: Общественное" Анна Коваленко, которая идет под номер 35 в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, едва сдерживается, чтобы скрыть желание прострелить ногу своим однопартийцам.

Смотрите программу "О, Крапивина!" ежедневно, с понидельника по пятницу, в 9:00 прямом эфире.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся