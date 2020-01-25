Андрій Чорновол – шоумен, теле та радіоведучий. Показовий сім'янин, якому доводиться розціловувати зірок шоу-бізнесу
Він пам'ятає хвилювання і запах нашатирю під час пологів дружини Альони. Із восьмирічним сином Адріаном підкорив вершини вулкану Етна.
Завзятий скейтер та мандрівник. Мріє побувати у космосі, а якби існувала "машина часу" - полетів би на інтерв'ю з Хічкоком.
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