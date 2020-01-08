Американский военный прокомментировал падение украинского самолета в Иране

Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал трагедию, которая произошла в Иране. Там в окрестностях Тегерана упал украинский самолет.

"Я пока никак не связываю предыдущие события в Иране, и крушение украинского самолета, ведь нет никаких связанных факторов. Я не думаю, что мы должны на чем-то спекулировать сейчас, в первую очередь, мы должны поддержать родственников погибших. Должно состояться следствие, но отмечу, что обычно, если с самолетом что-то происходит, то пилот имеет возможность связаться с диспетчером, хотя бы крикнуть что-то, а здесь просто самолет исчез с радаров, обычно это является одним из признаков теракта, но опять же, я не буду спекулировать на эту тему. Добавлю только, что вряд ли мы в ближайшем будущем узнаем правду об этом случае", - заявил Табах.

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