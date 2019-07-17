Реконструкция стадиона ''Русановец''

Спортивная юность. Для большинства жителей Днепровского района стадион "Русановец" ассоциируется с собственными достижениями и победами.

Новую спортивную историю Русановки творят вот эти юноши. Но для них стадион привели в соответствие высоким стандартам Европейской ассоциации легкой атлетики и UEFА. После реконструкции стадион получил покрытие из искусственной травы, современное полиуретановое покрытие дорожек, отдельный ворк-аут комплекс и крытые трибуны

"Еще месяц остается до его открытия, но я очень хотел, чтобы вы увидели что здесь происходит. Потому что все, что мы здесь делаем, мы делаем для нас с вами, для того чтобы нам было комфортно жить. И когда в 2014 году вы выбирали меня, вы не меня выбирали, вы выбирали реконструкцию стадиона "Русанивець", вы выбирали возвращения Русановских фонтанов, вы выбирали реконструкцию кинотеатра "Краков", - говорит депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

Первыми выйти на поле обновленного стадиона выпала честь футболистам команд "Днепр" и "Дискотека 90-х". Начал товарищеский матч лично мэр Киева Виталий Кличко

"Мы будем делать большой спортивный праздник, на открытие стадиона приглашаем всех но уже большим спросом вы видите сколько людей приходит и занимается спортом. Очень хорошо. При мере Кличко, при спортивном мере – город должен быть спортивным", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

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