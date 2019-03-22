Кличко дал месяц на ликвидацию стихийных свалок

В минувшую субботу стартовали общегородские толоки, которые продлятся до конца апреля. За субботу в Киеве убрали и вывезли более три тысячи кубометров мусора, почти из сотни локаций - парков, скверов, дворов. Но наша съемочная группа убедилась – проблема с мусором в основном не на коммунальных землях. Свалки появляются на заброшенных территориях, которые находятся в аренде и не подчиняются коммунальным предприятиям города

Все стихийные свалки или накопления мусора после зимы должны быть ликвидированы. На это мэр города Виталий Кличко дал главам районных администраций один месяц.

"У каждого главы района есть такие места похожи: и в Дарницком и в Деснянском, и в Голосеево. Есть месяц для того, чтобы навести порядок", - заявил глава КГГА Виталий Кличко.

Кроме улиц города, парков и скверов, главы районов получили задание навести порядок с арендованными землями. Если те в запущенном состоянии и превращаются в свалки - лишать предпринимателя прав аренды. Если же арендаторы готовы навести порядок, город поможет с техникой и способствовать уборке территорий.

"Будем наводить порядок с привлечением коммунальных предприятий района. А также предложим бизнеса который наряду ведет бизнес также чтобы он принял участие в наведении порядка на этой территории", - говорит председатель Днепровской райадминистрации Петр Онофрийчук.

Кроме вот таких выездных совещаний, в столице работает около сотни инспекторов по благоустройству. Их работа – контроль за соблюдением порядка. Сумма штрафа за нарушение благоустройства составляет от 340 до 1700 гривень. Кто не хочет убирать – будет наполнять бюджет столицы. Но в КГГА говорят, чтобы наполнения были ощутимыми и действовали как предохранитель для нарушителей, размер штрафов нужно изменить, значительно увеличить.

"Но это вопрос наших городов; мы понимаем, что кроме того что нужно поднять штрафы с точки зрения децентрализации административного кодекса, – говорит народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец. – С точки зрения административных правонарушений мы должны отдать возможность поднятия штрафов городским советам".

Также мэр столицы обратился ко всем обслуживающих организаций - управляющих компаний, ОСМД, ЖСК, коммерческие ЖЭКов - упорядочить придомовые территории.

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