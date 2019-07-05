В метрополитене открыт прозрачный офис полиции

"Это действительно, в первую очередь такая демонстрация для тех, кто нарушает закон или нарушает порядок, в первую очередь. Мы осматриваем людей, которые ведут себя подозрительно", - говорит руководитель управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Современное оборудование офиса полиции позволяет в реальном времени, через систему видеонаблюдения, отслеживать ситуацию на станции - чтобы оперативно реагировать на любые вызовы - уверяют в полиции. Говорят - их офис открыт и для пассажиров.

"Розыск детей, розыск людей, потерянные вещи. Обращаются по поводу совершения преступлений – карманные кражи. Обращаются работники метрополитена. Дебоширы. Ну мы понимаем такой бешеный поток людей и полиция оказывает помощь работникам метрополитена", - делится начальник ГУ национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

В тестовом режиме прозрачный офис заработал на станции метро Лукьяновская. Ближайшие месяцы правоохранители анализировать его эффективность. Впоследствии подобные офисы откроют на наиболее загруженных станциях подземки.

"Мы надеемся больше на такую психологическую атаку на недобросовестных пассажиров, который будут видеть полицейский офис, видеть полицейских и уже автоматически будет пропадать желание нарушать правила пользования метрополитена", - говорит директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

На открытие первого офиса полиции в метрополитене, приехал и мэр. Он напомнил, его цель – сделать Киев комфортным и безопасным. И этот объект открылся в рамках масштабного проекта "Безопасная столица".

"Несмотря на многие критики – нужна нам система видеонаблюдения или нет, в тех местах, где установлены камеры видеонаблюдения преступность упала на 50%. А я как мэр всегда повторяю если у вас даже мысль является нарушить закон вы должны быть уверены, что мы вас идентифицируем", - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

Кроме привычных функций полицейские смогут предоставлять пассажирам метро и первую домедицинскую помощь. Для этого правоохранители прошли спецкурс по использованию дефибриллятора.

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