Капитальная реконструкция Куренёвського парка

Устаревший, грязный и не совсем безопасен. Таким был Куреневский парк. Он – один из старейших в Киеве. И не восстанавливался почти 20 лет. Недавно здесь начали капитальную реконструкцию, за которой тщательно следит команда мэра города Виталия Кличко.

Здесь уже установили видеонаблюдение и даже тревожные кнопки вызова, для безопасности граждан. Также устилают новые прогулочные дорожки. В дальнейшем заменят скамейки, урны и заменят фонтан на более современный.

"Что касается фонтана – предполагается тоже его реконструкция. Мы его просто осовременили. Вместо этого он будет сделан такой, плоский. На нем будут такие крутые современные шары и на него можно будет заходить", - отметила директор КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района Ольга Манько.

Еще одна фишка Куренёвского парка - автомобильный городок.

"Фактически будет смоделирован небольшой город. Со своими дорожками, магистралями, знаками, светофорными объектами. Здесь дети абсолютно в интерактивных условиях будут учиться правилам дорожного движения, поведению на дороге, будут учиться управлять маленькими автомобилями", - говорит Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Завершить реконструкции Куренёвского парка планируют 31 июля. И по мнению заместителя председателя КГГА, работу можно ускорить. Чтобы киевляне с детьми успели насладиться осовремененным парком еще летом.

Всего в этом году в столице планируют завершить капремонт 90 парков и скверов, которые будут характеризоваться совершенно новым современным функциональным наполнением - от теннисных кортов до модерновых арт-элементов.

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