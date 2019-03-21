Строительство нового путепровода на Шулявке

Активная фаза реконструкции Шулявского путепровода в столице началась 4 дня назад. До этого, с осени, продолжались подготовительные работы. Киевлян, а главное автомобилистов, волнует, когда откроют новый мост. Поэтому наша съемочная группа решила проверить интенсивность работ на стройплощадке.

Режут бетон, демонтируют арматуру, столбы, опоры; утомленный Шулявский мост доживает последние дни

"В любой момент может пройти обвал этих конструкций, конструкции забираем. Первые пролетные пролеты забираем старым дедовским методом. Дальнейшие пролеты будет применена новая технология, которую в Украине еще никто не воплощал", - отмечает главный инженер генподрядчика Чеберяк Виталий.

Подрядчик отчитывается, что началась активная фаза реконструкции. К этому же демонтированы МАФы, переведены инженерные сети. Впоследствии, во время демонтажа конструкции моста, движение автомобилей по проспекту Победы будет частично ограничено. Но самые сложные работы будут выполнять ночью. Сейчас вокруг стройплощадки организовано временную схему объезда.

Разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта. Завершить должны в июне. Чтобы не срывать сроки на демонтажных работах сегодня работают 116 специалистов и 50 единиц техники.

А вот работы по строительству нового путепровода, начнут уже в апреле.

"Подготовка к таким работам требует времени и чтобы установить все сваи фундамент и расстворки это уже время, которое займет не менее 2-3 месяцев – именно фундамент нового путепровода. А потом, с учетом бетонирования и выдержки, до 20 суток всех бетонных конструкций. Задекларированный сроки строительства нового путепровода – до конца текущего года ", - говорит главный инженер Александр Здольник.

Как проходят работы мэр Киева приехал проверить лично. И как оказалось не зря.

"У меня вопрос: вот люди ходят под мостом это территория строительства. Если какая-то конструкция рухнет не дай Бог человека кто будет нести за это ответственность?" - спрашивает председатель КГГА Виталий Кличко.

Кроме безопасности, мэр отметил качество выполнения работ. Говорит, здесь появится концептуально новый путепровод с новыми комфортными съездами.

"Увеличится не только пропускная способность а также будет на две полосы больше на путепроводе для транспорта. Стоимость строительства сейчас составляет более 800 млн грн. Не исключаем, что он может увеличиться. Это не только путепровод. Под путепроводом идет много коммуникаций. Это и водоснабжение, электрокоммуникации, оптиковолокно", - говорит председатель КГГА Виталий Кличко.

По проекту строительства придется снести здание цеха №5 завода "Большевик", который сейчас не работает. Это позволит обустроить дополнительный съезд с проспекта победы. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. А конструкции самого моста без каких-либо ограничений по весовым нагрузкам.

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