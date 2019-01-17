Киевская власть стремится вывести столичную медицину на европейский уровень

В четвертой детской клинической больницы провели капитальный ремонт нескольких отделений, потратив 17 млн гривень. В частности, завершили термосанацию стационара, установили новые лифты и дизель-генератор. Отремонтировали первый этаж поликлиники. Открыли и два обновленных бассейны, которые стояли заброшенными 15 лет.

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