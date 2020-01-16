Адвокат объяснил важность "закона Савченко", и почему его нельзя отменять

Адвокат Сергей Лапутько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости, что в Украине освободят опасных убийц по так называемому "закону Савченко". Эксперты считают, что на свободу могут выйти десятки опасных и жестоких преступников.

"Я, как защитник, как адвокат, считаю, что необходимости в отмене этого закона нет. Объясню почему... В СИЗО часто находятся люди без приговора суда, люди не виноватые... Тут вопрос уже порядка исполнения наказания. Почему государство не выполнило все требования закона и не обеспечило доступ к быстрому правосудию. Почему гражданин должен 3,5 года находиться в СИЗО? Здесь вопрос к государству больше, а не к закону", - заявил адвокат.

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