Столица дайджест №6

Обновление транспортной инфраструктуры

Столице нужна новая транспортная система, чтобы улучшить сообщение между различными районами Киева. Сейчас над этим, вместе с властями города, работают специалисты Всемирного банка и эксперты Международной финансовой корпорации. Но и скоростной коридор на Троещину, и другие масштабные проекты, невозможны без полного обновления транспортной инфраструктуры – дорог, мостов, путепроводов. Среди первоочередных – обновления Аварийного Борщаговского путепровода, который не видел ремонта с 1965 года.

Чтобы как можно быстрее закончить ремонт центральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, подрядчик работает почти круглосуточно. Пока продолжаются работы коммунальное предприятие "Киевпастранс" отслеживает ситуацию с трафиком. Сергей Литвинов и.о. директора по транспорту говорит: там, где есть необходимость, ставит на линии дополнительные автобусы.

Минимизировать неудобства в КГГА пытаются и жителям Деснянского района. Ведь здесь также кипит работа. Ремонтируются сразу несколько важных для Троещины дорожных артерий.

"Мы понимаем, что транспортная проблема номер 1 не только для этого округа, но и для этой Троещины. И поэтому сегодня, в городской власти сделан особый акцент на решении транспортной проблематики Троещины", - говорит депутат Киевсовета Анна Старостенко.

За средства городского бюджета уже завершили реконструкцию развязки улиц Оноре де Бальзака и Каштановой. Здесь полностью восстановили все коммуникации, перелаштувалы работу светофора, создали благоустройство, а главное – организовали полноценный двусторонний дорожном движении.

Одновременно в столице, капремонт проводится на нескольких мостовых переходах и путепроводах. Основные объекты это Шулявский мост. Мост на Троещину. Часть мостового перехода над Русановской проливом. В планах полное обновление и запуск двустороннего движения на пересечении Проспекта генерала Ватутина и улицы Бальзака. Это позволит более эффективно организовать автомобильное сообщение прилегающих микрорайонов. На своей странице в Фейсбуке мэр Виталий Кличко извинился киевлян за пробки, но пояснил, что лето это лучшее время для ремонта дорог и мостов.

"Мы делаем это летом когда в городе гораздо меньше машин. Люди находятся в отпусках. Мы должны обновлять инфраструктуру в которую до этого 10-ми лет не вкладывались средства", - заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

Метро на Виноградарь

На полную ведутся работы и в подземке. Каждый день 1 500 000 человек пользуется киевским метрополитеном. Вскоре количество пользователей метро увеличится. Ведь незаменим для столицы подземный поезд поедет на виноградарь. Вскоре между станциями "Сырец" и будущей "Мостицкий" запустят щит для строительства тоннеля. Который, в отличие от всех других станций украинского метрополитена, будет двухъярусным.

"Это связано с транспортной инфраструктурой ограничения пути метрополитена. Ограниченная дистанция, которая не дает возможность сделать параллельное, и поэтому мы будем переходить к вертикальным двухъярусной прокладки пути", - говорит Виталий Кличко.

Начать строительство тоннеля глубиной 18 метров планируют осенью. Пока же на соответствующей территории уже выполнили работы по выносу коммуникаций и укрепляют стены в грунте. Для того, чтобы рабочие безопасно работали под землей.

В общем, КГГА в планирует открыть две станции на Виноградаре – "Мостицкий" и "Проспект Правды". Примерный пассажиропоток на них будет составлять 34 тыс. Человек в час. На строительство обоих понадобится более 6 млрд грн городского бюджета. Глава КГГА отметил, что работы идут по плану.

"Работы идут по графику. И я убежден, что в 2021 году наша задача уже открыть 2 станции метрополитена на Виноградарь. Чего ждут жители Виноградаря долгое время и это является одним из найприоритетних инфраструктурных объектов", - отметил городской голова.

В метрополитене открыто прозрачный офис полиции

На остальной линий метрополитена постепенно обновляется подвижной состав, проводится кап ремонты станций. Лукьяновка, Крещатик, Майдан Независимости на каждой в сутки проходит около 70 000 человек. Чтобы уменьшить риск терактов и обезопасить пассажиров от злоумышленников, столичная подземка и Управление полиции в метрополитене совершенствуют работу правоохранителей через открытие современных офисов.

Современное оборудование офиса полиции позволяет в реальном времени через систему видеонаблюдения отслеживать ситуацию на станции - чтобы оперативно реагировать на любые вызовы - уверяют в полиции. Говорят - их офис открыт и для пассажиров.

"Розыск детей, розыск людей, потерянные вещи. Обращаются по поводу совершения преступлений – карманные кражи, обращаются работники метрополитена. Дебоширы. Ну мы понимаем такой бешеный поток людей и полиция оказывает помощь работникам метрополитена", - рассказывает начальник ГУ национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

В тестовом режиме прозрачный офис заработал на станции метро Лукьяновская. Ближайшие месяцы правоохранители анализировать его эффективность. Впоследствии подобные офисы откроют на наиболее загруженных станциях подземки.

На открытие первого офиса полиции в метрополитене, приехал и мэр. Он напомнил, его цель – сделать Киев комфортным и безопасным. И этот объект открылся в рамках масштабного проекта "Безопасная столица".

"Несмотря на многие критики – нужна нам система видеонаблюдения или нет. В тех местах, где установлены камеры видеонаблюдения преступность упала на 50%. А я как мэр всегда повторяю если у вас даже мысль является нарушить закон вы должны быть уверены, что мы вас идентифицируем" , - рассказал Виталий Кличко.

Кроме привычных функций полицейские смогут предоставлять пассажирам метро и первую домедицинскую помощь. Для этого правоохранители прошли спецкурс по использованию дефибриллятором.

Кличко: в Киеве активно ремонтируют дворы и межквартальные проезды

Капитальные ремонты продолжаются и в между квартальных проездах и дворах. Коммунальные службы обновляют асфальтовое покрытие, занимаются благо устройством. В этом году город выделил полмиллиарда гривен чтобы навести порядок на придомовых территориях в спальных районах.

"Мы комплексно подходим к этому вопросу и сейчас переводим все сети которые находятся здесь уже очень усталом состоянии после этого идет благоустройство закатки асфальта благоустройство территорий", - завил Кличко.

Это двор между домами 1А, 3 и 5 на проспекте свободы. За последние два года на этой аварийном участке произошло 18 повреждений. Чтобы не тратить деньги на аварийные вызовы, здесь переводят более полукилометра сети центрального отопления и горячего водоснабжения. А на проспекте Правды, 17 и 17А продолжаются работы по асфальтированию двора и проезда, площадью почти 2 квадратных километра, обустраивают новые тротуары.

Виталий Кличко отметил, что на Подольский район, в котором сейчас мы находимся 55 млн грн выделено. И эти работы сейчас уже будут заканчиваться.

По словам городского головы отремонтировать все дворы и проезды одномоментно - невозможно. На это нужно время и большие средства. Но в КГГА делают все, чтобы не сбавлять взятых темпов по обновлению инфраструктуры.

Реконструкция стадиона "Русановец"

Во дворах должны появиться и современные спортивные объекты. А существующие стадионы – пройти реконструкцию. Стадион "Русановец" в Днепровском районе уже получил покрытие с искусственной травы, современное полиуретановые дорожки, отдельный ворк-аут комплекс и крытые трибуны. Местные жители вспоминают: в советские времена получали здесь свои первые победы.

Новую спортивную историю Русановки творить вот эти юноши. Но для них стадион привели в соответствие высоким стандартам Европейской ассоциации легкой атлетики и UEFА

Первыми выйти на поле обновленного стадиона выпала честь футболистам команд "Днепр" и "Дискотека 90-х". Начал товарищеский матч лично мэр Киева Виталий Кличко

"Мы будем делать большой спортивный праздник, на открытие стадиона приглашаем всех но уже большим спросом вы видите сколько людей приходит и занимается спортом. Очень хорошо. При мере Кличко, при спортивном мере – город должен быть спортивным", - заявил Кличко.

Как дома, а то и лучше

Спортивными, а главное здоровыми! В Киеве реконструируются муниципальные больницы и родильные дома. Это - старейший роддом Киева. За 101 год его существования здесь родилось больше 200 000 детей. Несколько месяцев назад городские власти начала капитальный ремонт учреждения. Следовательно, ее представители провели инспекцию, чтобы лично убедиться, что для новорожденных и их родителей создаются лучшие условия.

"47 млн грн было вложено в ремонт, в утепления здания. Гораздо больше сумма – это оборудование. Потому что это самое современное оборудование. Как представители говорили, лучшего в мире нет. Это последние модели, которые дают возможность и спасать детей, и предоставлять сервис женщинам , - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко. - мы посмотрели все здание и могу сказать, что мы гордимся такими объектами, открывающиеся в нашем городе ".

Здесь обновили системы вентиляции, отопления, водоснабжения и электроэнергии. Также почти завершили утепление всех зданий роддома.

"Для нас, для городских властей, чрезвычайно важно создать условия такие, чтобы каждая мама, каждая женщина чувствовала себя защищенной, нужной, получала квалифицированную помощь и хотела вернуться снова и снова рожать детей", - отметил директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев.

Особое внимание здесь уделяют ведению беременности с осложнениями и оказанию помощи недоношенным малышам. Для этого, закупили кровати-трансформеры, аппараты УЗИ, открытые реанимационные системы, оборудование для проведения фототерапии

"Обеспеченные полным оборудованием в полном объеме. Для оказания медпомощи, для лечения тех детей, которые рождаются с нарушенным состоянием здоровья", - сказала главный врач Наталья Гончарук.

Примером, Евгения беременна во второй раз. На сохранении будет находиться в больнице 2 месяца. Однако, уверяет, что чувствует себя комфортно, обеспечена всеми условиями и даже имеет возможность жить вместе с мужем и работать в палате.

Сейчас во всех роддомах столицы проводятся ремонтные работы, уверяет городской голова. Ведь главная задача - лучший медицинский сервис и счастливые глаза будущих мамочек.

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