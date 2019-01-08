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А ось і перший “неочікуванчик” | Альо, гараж! REBOOT #175

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Та отож. Перші, найспритніші кандидати в кандидати, вже добігли до ЦВК, аби віддати документи на реєстрацію себе “у головнокомандувачі воюючою країни”. Сезон великої метушні, навколо найсмачнішого бюджетного крісла держави – офіційно оголошено відкритим. І одразу з’явилася перша несподіванка. Раптом з’ясувалося, що навіть така розпіарена нашим “диво-спікером&Company” декомунізація, на повірку виявилась гібридною...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
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