"Жители не догадываются!" В Украине обнаружили село-призрак

В Закарпатской области находится село Вербовое, которое существует только по официальным документам.

Об этом в Facebook рассказал историк Федор Шандор, отметив, что местные жители даже не догадываются о данном казусе.

На месте нахождения села Вербовое побывал исследователь истории края Иван Биланчук.

"Жители района и не догадываются о его существовании. На самом деле там находится небольшая улочка (полтора десятка домов) с самоназванием "Чонкашская", поскольку неподалеку хутор Чонкаш. Местные считают себя жителями села Русская Долина, а о Вербовом, по крайней мере, местные собеседники Биланчука и не слышали. Между тем Вербовое зарегистрировано и на официальном сайте Верховной Рады Украины, и зафиксировано в Википедии (правда только в украинской версии) и книге Сергея Федака "Населенные пункты и районы Закарпатья: Историко-географический справочник". "На бумаге" село относится к Матиивскому сельскому совету", – говорится в сообщении.

В сельсовете отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

"Улица, которая состоит из двух десятков домов, не имеет никаких признаков отдельного села, тогда как в Виноградовщине есть и Малые Комяты, и Завадка и Лемаковиця и Дубовинка, которые в десятки раз больше по численности населения, имеют свои церкви, магазины, но статуса отдельного села не получили", – отметил Биланчук.

Местонахождение села Вербовое Скриншот

Местонахождение села Вербовое Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша снова опозорилась наглым фейком об украинском селе.

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