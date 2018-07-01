Застряли тысячи туристов: в аэропорту Киева произошло масштабное ЧП

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) с субботы, 30 июня, задерживают рейсы.

Как сообщает "112 Украина", состоянием на воскресенье в 12:00 известно о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь из аэропорта, в частности, в турецкую Анталию и грузинский Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сперва им отвечали, что самолет сломался а затем сослались на возникшие финансовые трудности в компании. А спустя некоторое время на звонки туристов и вовсе перестали отвечать.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, в скандале вновь замешана авиакомпания Bravo Airways. Ее представитель утверждает, что они не получили денежный транш от туроператоров, поэтому им просто не за что заправить самолёт. В свою очередь туроператор говорит, что все уплачено и проблема именно в авиаперевозчике.

Как сообщалось OBOZREVATEL, накануне известный туроператор Украины угодил в грандиозный скандал.