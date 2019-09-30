Вывозили еду сумками: в Турции раскрыли позорную правду о туристах из России

Российские туристы опозорились в одном из отелей Турции, попытавшись тайком вывезти чемодан с едой.

Об инциденте пишет Haberturk (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что конфуз произошел в городе Манавгат. Когда постояльцы выезжали из отеля, их попросили показать содержимое чемоданов. В багаже персонал обнаружил блюда, которые в отеле подавали на завтрак, а также фрукты и напитки, расфасованные по пакетам.

Туристы из России пытались вывезти чемодан еды в Турции

Еду у россиян изъяли и они покинули отель. По словам персонала, у них запрещено забирать блюда в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" — удивился сотрудник отеля.

Туристы из России пытались вывезти чемодан еды в Турции Haberturk

Туристы из России пытались вывезти чемодан еды в Турции Haberturk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристы из России, которые развлекались в Турции, привели в ужас отдыхающих там европейцев.

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