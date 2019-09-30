Вывозили еду сумками: в Турции раскрыли позорную правду о туристах из России

Российские туристы опозорились в одном из отелей Турции, попытавшись тайком вывезти чемодан с едой.
Об инциденте пишет Haberturk (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что конфуз произошел в городе Манавгат. Когда постояльцы выезжали из отеля, их попросили показать содержимое чемоданов. В багаже персонал обнаружил блюда, которые в отеле подавали на завтрак, а также фрукты и напитки, расфасованные по пакетам.
Туристы из России пытались вывезти чемодан еды в Турции
Еду у россиян изъяли и они покинули отель. По словам персонала, у них запрещено забирать блюда в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.
"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" — удивился сотрудник отеля.
Туристы из России пытались вывезти чемодан еды в Турции
Haberturk
Туристы из России пытались вывезти чемодан еды в Турции
Haberturk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристы из России, которые развлекались в Турции, привели в ужас отдыхающих там европейцев.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.