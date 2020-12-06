Эпидемиолог дал совет украинцам по празднованию Нового года в разгар COVID-19
Празднование Нового года за границей может быть опасным, лучше на праздники оставаться дома
Врач Алексей Галимский в качестве места отдыха предложил дачу или село
Учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине и мире, следует воздержаться от заграничных путешествий на Новый год.
Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. "Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск", – подчеркнул он.
"Сейчас вообще и в магазин опасно ходить, а не то, чтобы куда-то путешествовать", – заметил медик.
По его словам, празднование Нового года следует организовать не просто внутри страны, но еще и в относительно изолированном месте. "Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в селе на даче, если уж хочется путешествий", – сказал Галимский.
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