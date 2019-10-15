В Сеуле туристок из России приняли за проституток: видео

В аэропорту Сеула (Южная Корея) российских туристок приняли за проституток и закрыли в подвале.
Как сообщил Телеграм-канал Mash, у путешественниц был полный пакет документов на поездку, в частности, маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет. Но их все равно депортировали.
Одну из девушек сразу посадили на самолет, остальным же пришлось находиться в подвале от нескольких суток до недели.
Одна из пострадавших россиянок
Скрин с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристка из России погибла при неизвестных обстоятельствах в собственном номере отеля на острове Пхукет (Таиланд).
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