Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Travel

В Греции стихия убила туристов: фото бушующего урагана

5.7т Читать материал на украинском

В Греции в результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики погибли шесть отдыхающих, около 100 пострадали.

Среди жертв – двое детей, передает Reuters. Погибшие были туристами из Чехии, Румынии и России. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия. Еще двое граждан России – отец и сын – скончались из-за падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея.

Новости
Чехия и Россия повздорили из-за перелетов: дело приняло неожиданный оборот

В Греции стихия убила туристов: фото бушующего урагана

Twitter Iliana Mier-Lavin‏

В Греции стихия убила туристов: фото бушующего урагана

В последнюю неделю штормы и ураганы обрушилась также на север Испании, юг Франции, Италию и ряд балканских стран.

В Греции стихия убила туристов: фото бушующего урагана

Twitter Iliana Mier-Lavin‏

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое туристов, еще 7 находится в больнице.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Место
Греция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel