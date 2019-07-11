В Греции стихия убила туристов: фото бушующего урагана

В Греции в результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики погибли шесть отдыхающих, около 100 пострадали.

Среди жертв – двое детей, передает Reuters. Погибшие были туристами из Чехии, Румынии и России. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия. Еще двое граждан России – отец и сын – скончались из-за падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея.

Twitter Iliana Mier-Lavin‏

В последнюю неделю штормы и ураганы обрушилась также на север Испании, юг Франции, Италию и ряд балканских стран.

Twitter Iliana Mier-Lavin‏

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое туристов, еще 7 находится в больнице.

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